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Ткаченко Вера Михайловна
5.4
2
Ткаченко Вера Михайловна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1988 г. окончания
Интернатура по специальности "Офтальмология, ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
2 отзыва
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