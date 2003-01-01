Ткачева Елена Владимировна
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Владеет методиками гистероскопии, гистерорезектоскопии, лапороскопии.
Владеет профессиональным и разговорным английским и французским языками. Ведет прием иностранных пациентов.
Владеет профессиональным и разговорным английским и французским языками. Ведет прием иностранных пациентов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
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