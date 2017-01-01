Ткачук Алексей Валерьевич

Проведение лечебно-диагностических эндоскопических исследований у пациентов с заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Проведение лечебно-диагностических эндоскопических исследований у пациентов с заболеваниями нижнего отдела желудочно-кишечного тракта. Проведение лечебно-диагностических методов лечения пациентов при неотложных состояниях. Проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни у пациентов с патологией органов и систем, выявляемой с помощью эндоскопических методов диагностики, контроль их эффективности. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи с применением эндоскопических методов диагностики в амбулаторных условиях. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. Оказание специализированной медицинской помощи у пациентов с применением эндоскопических методов диагностики и лечения, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара (взрослым и детям)