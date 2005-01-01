Томзикова Екатерина Сергеевна
Стаж 15 лет
Принимает детей
Цель как специалиста: Своевременная и достоверная диагностика заболеваний у детей и взрослых. Подбор необходимых лабораторных исследований при различных заболеваниях и для ежегодной диагностики состояния здоровья.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Уборевича, 10Б
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Педиатр
По запросу
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