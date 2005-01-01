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  3. Томзикова Екатерина Сергеевна
Томзикова Екатерина Сергеевна
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Томзикова Екатерина Сергеевна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 15 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • НГМУ, педиатрический факультет, 2005 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, НГМУ, 2005 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации Восстановительная медицина, 2010 г.
  • Повышение квалификации Педиатрия, вопросы аллергологии, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Интернатура и работа на базе детской клинической больницы, 2005 - 2008 гг.
  • Курирование и реабилитация больных после перенесенных операций, травм, неврологических заболеваний, 2008 - 2012 гг.
  • Консультирование пациентов по вопросам оптимального лабораторного обследования для ранней диагностики состояния здоровья и контроля хронических заболеваний. Интерпретация результатов лабораторных исследований, с 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Invitro
Владивосток, ул. Уборевича, 10Б
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Педиатр
По запросу
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