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Тоткалов Михаил Анатольевич
6.0
0
Тоткалов Михаил Анатольевич
Зубной техник
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астра-Дент
ул. Лермонтова, 64
Первичный приём взрослых
Зубной техник
По запросу
0 отзывов
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