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Трегуб Антон Сергеевич
8.4
8

Трегуб Антон Сергеевич

Массажист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Медицинское среднее специальное
  • «Сестринское дело», ВГМУ г. Владивосток, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Массаж в реабилитации с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», Институт вертебро-неврологии и мануальной медицины, г. Владивосток, 2014 г.
  • «Медицинский массаж», Институт вертебро-неврологии и мануальной медицины, г. Владивосток, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
8 отзывов

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