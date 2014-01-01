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Трегуб Антон Сергеевич
8.4
8
Трегуб Антон Сергеевич
Массажист
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Медицинское среднее специальное
«Сестринское дело», ВГМУ г. Владивосток, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Массаж в реабилитации с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», Институт вертебро-неврологии и мануальной медицины, г. Владивосток, 2014 г.
«Медицинский массаж», Институт вертебро-неврологии и мануальной медицины, г. Владивосток, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
8 отзывов
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