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  3. Трифонов Иннокентий Николаевич
Трифонов Иннокентий Николаевич
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Трифонов Иннокентий Николаевич

Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский медицинский институт, лечебное дело, 1970 - 1976 гг.
  • Интернатура МС ТОФ по специальности хирургия, 1976 - 1977 г.г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в Военно-медицинской академии по направлению "Эндоскопия", 2007 г.
  • ОУ "Вопросы эндоскопии", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
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