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  3. Трофимова Александра Сергеевна
Трофимова Александра Сергеевна
6.6
2

Трофимова Александра Сергеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
2 отзыва

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