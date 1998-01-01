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Турченко Алексей Владимирович
6.0
0
Турченко Алексей Владимирович
Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Жатайский медицинский колледж, специальность: медицинский массаж, г. Иркутск,1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курс медицинского массажа, Владивостокский государственный университет
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Санаторий флота г. Якутск, 3 года
Краевая детская больница, отделение новорожденных детей, 4 года
Массажист, КГБУЗ №4, 2003 - 2013 гг.
Массажист, Детская многопрофильная поликлиника «Профессионал», с сентября 2013 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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