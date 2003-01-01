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  3. Турсин Александр Сергеевич
Турсин Александр Сергеевич
9.7
14

Турсин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Юнилаб
Владивосток, пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Юнилаб
Владивосток, ул. Баляева, 35
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
14 отзывов

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