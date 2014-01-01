Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Тютнева Наталия Викторовна
6.3
1
Тютнева Наталия Викторовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Окончила Владивостокский государственный медицинский университет в 2014 г. по специальности «Лечебное дело»
Клиническая ординатура по специальности «Офтальмология», 2014-2016 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Щеглова
Наталья Ивановна
Окулист (офтальмолог)
5.7
1
Записаться
Гурьева
Маринжина Марленовна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Клименко
Зинаида Сергеевна
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
6.0
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...