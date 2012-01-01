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  3. Тюветская Татьяна Николаевна
Тюветская Татьяна Николаевна
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Тюветская Татьяна Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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