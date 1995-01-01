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Угай Жанна Леонидовна
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Угай Жанна Леонидовна
Иглорефлексотерапевт
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ. Лечебный Факультет. 1980-1986 гг.
Специализация в Южной Корее (г.Сеул), Сеульский Университет, факультет Восточной Медицины, 2000 г.
Специализация в Китае (г,Янзи), Янзинский Медицинский Университет, факультет Восточной Медицины, 2005 г.
Даляньский Университет, факультет Восточной Медицины, 2007 г.
Специализация в Южной Корее (г.Сеул), Сеульский Университет, факультет Восточной Медицины, 2010 г.
Харбинский Институт, факультет Восточной Медицины, 2013 г.
Сеульский Университет, факультет Восточной Медицины, 2017 г.
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Курсы повышения квалификации
ВГМУ - специализация по иглорефлексотерапии (ИРТ), 1987 г.
Челябинский ГИДУВ, сертификационный цикл по неврологии, 1993 г.
Ленинградский ГИДУВ, цикл избранные вопросы по неврологии, 1994 г.
Московский ГИДУВ - сертификационный цикл по неврологии, 1995 г.
Ленинградский ГИДУВ - акупунктура при заболеваниях нервной системы, 1997 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Городская клиническая больница №2, врач-невропатолог, 1986-1989 гг.
Поликлиника №6 , врач невропатолог, иглорефлексотерапевт, 1989-1994 гг.
Институт ПИПКРО, врач невропатолог, иглорефлексотерапевт, 1995-2005 гг.
Клиника "Восточная Медицина, врач невропатолог, ИРТ, 2005-2017 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Альтер Натива
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Иглорефлексотерапевт
По запросу
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