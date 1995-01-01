Угай Жанна Леонидовна

ВГМУ. Лечебный Факультет. 1980-1986 гг.

Специализация в Южной Корее (г.Сеул), Сеульский Университет, факультет Восточной Медицины, 2000 г.

Специализация в Китае (г,Янзи), Янзинский Медицинский Университет, факультет Восточной Медицины, 2005 г.