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Ушаков Алексей Константинович
5.6
3
Ушаков Алексей Константинович
Онколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
3 отзыва
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