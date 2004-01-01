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Усов Виктор Васильевич
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Усов Виктор Васильевич

Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Неотложная хирургия органов брюшной полости», Институт СМП им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, 2004 г.
  • «Современные вопросы хирургической инфекции», Институт хирургии им. А.В. Вишневского, 2008 г.
  • «Лечение термической травмы и ее последствий», Нижегородский НИИТО, 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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