Важенина Оксана Викторовна
Стаж 8 лет
Диагностика и лечение патологии носоглотки: полипоз, гаймориты, фронтиты, тонзиллиты, фарингиты и т.д.
Диагностика и лечение патологии воспринимающего и проводящего слухового аппарата: отиты, неврит слухового нерва, отомикозы, отосклерозы, снижение остроты слуха.
Вскрытие фурункулов носа, иссечение синехий носового хода, катетеризация устьев слуховых труб, пункции верхнечелюстных пазух, гортанные вливания, удаление серных пробок, промывание лакун небных миндалин, взятие мазков и т.д.
Тотальная аудиометрия и тимпанометрия
Диагностика и лечение патологии воспринимающего и проводящего слухового аппарата: отиты, неврит слухового нерва, отомикозы, отосклерозы, снижение остроты слуха.
Вскрытие фурункулов носа, иссечение синехий носового хода, катетеризация устьев слуховых труб, пункции верхнечелюстных пазух, гортанные вливания, удаление серных пробок, промывание лакун небных миндалин, взятие мазков и т.д.
Тотальная аудиометрия и тимпанометрия
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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