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  3. Важенина Оксана Викторовна
Важенина Оксана Викторовна
6.4
2

Важенина Оксана Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • СПб ГПМА МЗ РФ, педиатрия, 2012 г.
  • Интернатура ГБОУ ВПО СПб ГМУ им. И.П.Павлова, отоларингология, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Вопросы оториноларингологии», 2018 г.
  • ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт Непрерывного Образования" г.Тольятти, ДПО "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2019 г.
  • ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт Непрерывного Образования" г.Тольятти, ПК "Организация и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Избранные вопросы профессиональной патологии", 2020 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

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