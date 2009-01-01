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Валов Николай Николаевич
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Валов Николай Николаевич

Рентгенолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Рентгенология", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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