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Васильев Андрей Иванович
7.2
4
Васильев Андрей Иванович
Хирург
,
Эндоскопист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детский хирург, хирургическое отделение №1, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
4 отзыва
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