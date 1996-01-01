  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Васильев Владислав Александрович
Васильев Владислав Александрович
7.2
4

Васильев Владислав Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 22 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сердечно-сосудистая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи