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  3. Васькова Наталья Алексеевна
Васькова Наталья Алексеевна
6.4
5

Васькова Наталья Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов

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