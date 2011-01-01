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Вавилова Ирина Ивановна
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Вавилова Ирина Ивановна

Мануальный терапевт, Спортивный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, г. Владивосток. ПП: Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, 2018
  • ТГМУ, г. Владивосток. Ординатура, Врач мануальной терапии, 2015
  • ТГМУ, г. Владивосток, ПП: «Физиотерапия и курортология», Врач физиотерапевт, 2011
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика.Мед
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Спортивный врач
По запросу
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