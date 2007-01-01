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Великий Дмитрий Сергеевич
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Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ВГМУ, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Участие в международных конференциях, призовые места, 2006, 2007 гг.
  • Активное участие в семинарах, симпозиумах, научных конференциях
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, ООО "Маруга", с 2007 г.
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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
Владивосток, ул. Станюковича, 3
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