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Велишко Светлана Борисовна
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Велишко Светлана Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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