Вертепа Александр Сергеевич
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Лечение неврологических заболеваний (остеохондроз, грыжи дисков, невралгии, невропатии, головные и лицевые боли, нарушения осанки, головокружения, церебро-васкулярные заболевания, нарушения памяти, реактивные (стрессовые) расстройства, эпилепсия, ММД (СДВГ) и др.). Реабилитация после инсультов, черепно-мозговых травм, спинальных травм, после операций на суставах и позвоночнике и т.д.; лечение опорно-двигательного аппарата; лечение аллергологических и респираторных заболеваний (дерматит, ринит, бронхиальная астма, ХОБЛ и др.).
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступен вызов на дом
пр-т Красного Знамени, 65Г
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Загрузка комментариев...