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  3. Вертепа Александр Сергеевич
Вертепа Александр Сергеевич
6.6
2

Вертепа Александр Сергеевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Адреса и стоимость приёма
Здравница
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Сити Мед
Доступен вызов на дом
пр-т Красного Знамени, 65Г
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
2 отзыва

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