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  3. Викторова Юлия Александровна
Викторова Юлия Александровна
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Викторова Юлия Александровна

Пульмонолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Пульмонология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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