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  3. Винокур Наталья Давыдовна
Винокур Наталья Давыдовна
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Винокур Наталья Давыдовна

Физиотерапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Новожилова, 19
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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