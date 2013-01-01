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  3. Власенко Ирина Владимировна
Власенко Ирина Владимировна
6.0
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Власенко Ирина Владимировна

Терапевт
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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