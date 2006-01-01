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  3. Власюк Евгения Владимировна
Власюк Евгения Владимировна
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Власюк Евгения Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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