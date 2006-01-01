Власюк Евгения Владимировна
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач акушер-гинеколог родового отделения. Имеет специальность врача ультразвуковой диагностики. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, серьезно относится к выполнению своей любимой работы. В общении с пациентами дружелюбна и внимательна.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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