Волгина Татьяна Львововна
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Психотерапия при пограничных психических расстройствах (реакции на стресс, неврозы, страхи, панические атаки, компульсивное расстройство и т.п). Психокоррекция поведения, детско-родительских отношений. Медикаментозная терапия психических проблем (нарушения сна, повышенная нервозность и возбудимость, снижение когнитивных способностей, синдром навязчивых расстройств, тики и т.п.). Психологическое консультирование по проблемам здоровья, семейное консультированное, связанное с проблемами детско-родительских отношений
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