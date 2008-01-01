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Волков Сергей Ринатович
6.0
0
Волков Сергей Ринатович
Нейрохирург
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нейрохирург,Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
0 отзывов
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