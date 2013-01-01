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  3. Воробьева Татьяна Николаевна
Воробьева Татьяна Николаевна
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Воробьева Татьяна Николаевна

Хирург
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2013 г.
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
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