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Воропаева Марина Анатольевна
6.3
1
Воропаева Марина Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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