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  3. Восканян Оксана Геворговна
Восканян Оксана Геворговна
6.0
0

Восканян Оксана Геворговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
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