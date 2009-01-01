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Выхрестюк Антонина Валерьевна
6.6
2
Выхрестюк Антонина Валерьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
ВГМУ, Акушерство и гинекология, 2009-2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы
Акушер-гинеколог, Женская консультация ГРД №4, 2012 - 2018 гг.
Акушер-гинеколог, Korea Medcenter, 2012 - 2018 гг.
Акушер-гинеколог, МЦ Асклепий, с 2018 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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