Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Выхрестюк Максим Андреевич
6.6
2
Выхрестюк Максим Андреевич
Анестезиолог-реаниматолог
,
Главный врач
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Plastek Surgery
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пархута
Татьяна Анатольевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Главный врач
10
27
Записаться
Борушнова
Оксана Владимировна
Эндокринолог
,
Главный врач
8.0
2
Записаться
Фомина
Олеся Игоревна
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...