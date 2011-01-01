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Выхрестюк Михаил Андреевич
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Выхрестюк Михаил Андреевич
Педиатр
Стаж 7 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ВГМУ Министерства Здравохранения «Педиатрия», 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, «Фальк», Владивосток
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём детей
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1500 р
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800 р
14 отзывов
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