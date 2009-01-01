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Яценко Константин Владимирович
5.8
1
Яценко Константин Владимирович
Терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, «Лечебное дело», 1989 г. окончания
ВГМУ , «Функциональная диагностика», 2011 год
Курсы повышения квалификации
ВГМУ ОУ «Современные вопросы терапии», г. Владивосток, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач выездной бригады, «Станция скорой и неотложной помощи г. Владивостока», 1995 по 2009 гг.
Врач-терапевт, «Клинический родильный дом №3 г. Владивостока», 2009 - 2014 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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