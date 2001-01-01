Ягупова Марина Олеговна

Повышение квалификации во Владивостокском Государственном Университете Экономики и Сервиса “Обучение толерантности и разрешению конфликтов во Владивостоке. (Фонд Российско-Американского экономического сотрудничества и Ассоциация “Профессионалы за Сотрудничество”), 2003 г.

Краткосрочное обучение в Хабаровском Государственном Педагогическом Университете по направлению “Современные педагогические технологии”, 2005 г.

Краткосрочное обучение в Центре тестирования профессионального образования Сибирского Государственного Технологического Университета “Компьютерное тестирование в образовательных учреждениях”, 2006 г.