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Якимчук Сергей Юрьевич
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Якимчук Сергей Юрьевич
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр, заведующий 11-м фтизиатрическим отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
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