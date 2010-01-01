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Яковченко Жанна Александровна
6.0
0
Яковченко Жанна Александровна
Терапевт
Стаж 44 года
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2010 г.
Тематическое усовершенствование "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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