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Якунина Наталья Александровна
6.0
0
Якунина Наталья Александровна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
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Владивосток, ул. Морская 1-я, 4
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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