  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Якунина Наталья Александровна
Якунина Наталья Александровна
6.0
0

Якунина Наталья Александровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Манус
Владивосток, ул. Морская 1-я, 4
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи