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Ямкач Ирина Петровна
6.0
0
Ямкач Ирина Петровна
Педиатр
Стаж 20 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 2000-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
Владивосток, ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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