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Янчук Наталья Петровна
6.0
0
Янчук Наталья Петровна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 71А
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
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