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Яншина Валентина Александровна
6.0
0
Яншина Валентина Александровна
Хирург
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Томский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1967 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
0 отзывов
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