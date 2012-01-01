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Ящук Екатерина Ивановна
6.0
0
Ящук Екатерина Ивановна
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "ЛФК и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
0 отзывов
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