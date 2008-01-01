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Яшенкова Ирина Николаевна
6.0
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Яшенкова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Терапия", 2008 г.
  • Сертификационный цикл "Терапия ", 2011 г.
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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