Ястимова Елена Викторовна

Ведет амбулаторный прием, осуществляет диспансерное наблюдение за детьми и подростками, состоящими на учёте. Проводит обследование психического здоровья перед поступлением в детское дошкольное учреждение и в школу. Представляет детей на клинико-экспертную комиссию с целью решения вопроса о социальном пособие по инвалидности и дальнейшем представлении на краевое педиатрическое бюро МСЭ. Осуществляет лечебно-профилактические, психогигиенические и социальные мероприятия, направленные на обеспечение сохранения общего и психического здоровья детей и подростков. Направляет детей на госпитализацию в ГБУЗ «ККДПБ», затем наблюдает за состоянием и лечением детей, выписанных из стационара.