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  3. Юрьева Наталья Александровна
Юрьева Наталья Александровна
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Юрьева Наталья Александровна

Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Бактериология", 2013 г.
  • Сертификат "Бактериология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Бактериолог
По запросу
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