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Зацепина Ирина Владимировна
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Зацепина Ирина Владимировна

Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1984 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Инфекционные болезни", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
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