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Загуменников Валентин Викторович
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Загуменников Валентин Викторович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское
Интернатура по хирургии, специализация по отоларингологии, трансфузиологии, сертификат врача скорой медицинской помощи, диплом по оказанию первой медицинской помощи, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
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