  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Загуменников Валентин Викторович
Загуменников Валентин Викторович
6.0
0

Загуменников Валентин Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское
  • Интернатура по хирургии, специализация по отоларингологии, трансфузиологии, сертификат врача скорой медицинской помощи, диплом по оказанию первой медицинской помощи, 1994 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи